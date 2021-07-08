В Волгоградской области ввели QR-коды для ресторанов и музеев

В Волгоградской области с 12 июля ужесточаются коронавирусные ограничения. Согласно им, посещать заведения общепита, музеи, театры, кинозалы можно только при наличии QR-кода. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Посетителей, у которых нет сертификата о вакцинации от COVID с QR-кодом, будут пускать в указанные заведения при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесённом заболевании.

Кроме того, в круглосуточном режиме смогут работать только те заведения, где от коронавируса вакцинированы не менее 60% работников. Остальные должны будут закрываться в ночное время или продолжать обслуживание только навынос.

С 12 июля будут закрыты детские развлекательные центры, фудкорты, детские игровые комнаты в торгово-развлекательных комплексах. Дети смогут находиться в ТРК только в сопровождении взрослых.

Пансионатам, домам отдыха и санаторно-курортным организациям рекомендовано принимать только привитых граждан или имеющим документ, который подтверждает наличие антител.

Ранее сообщалось, что в Москве летним верандам разрешили работать без системы QR-кодов до 1 августа. Мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что власти решили пойти навстречу просьбам представителей общепита, чтобы поддержать отрасль.