В Уссурийске развернули копию Знамени Победы площадью 200 кв. м

В День защитника Отечества в Уссурийске Приморского края развернули копию Знамени Победы. Размер полотна составил 20 на 10 м.
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Организатором мероприятия стала всероссийская организация «Боевое братство» при поддержке Совета отцов и Федерации кикбоксинга Уссурийского городского округа.
Как писал NEWS.ru, в России 23 февраля, в День защитника Отечества, праздничные артиллерийские салюты прогремят в 21:00 по местному времени в девяти городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В столице залпы окрасятся в цвета российского триколора.