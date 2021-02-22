В Уссурийске развернули копию Знамени Победы площадью 200 кв. м

https://static.news.ru/photo/74e4617a-75bd-11eb-a707-96000091f725_660.jpg Фото: primorsky.ru

В День защитника Отечества в Уссурийске Приморского края развернули копию Знамени Победы. Размер полотна составил 20 на 10 м.

Как сообщается на сайте регионального правительства, приморцы положили начало общероссийской патриотической акции, посвящённой «сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, поддержке и защите ветеранов». В акции приняли участие более 200 жителей города.

Организатором мероприятия стала всероссийская организация «Боевое братство» при поддержке Совета отцов и Федерации кикбоксинга Уссурийского городского округа.

Как писал NEWS.ru, в России 23 февраля, в День защитника Отечества, праздничные артиллерийские салюты прогремят в 21:00 по местному времени в девяти городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В столице залпы окрасятся в цвета российского триколора.