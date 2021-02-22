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В Уссурийске развернули копию Знамени Победы площадью 200 кв. м

12:47, 23 февраля 2021
Фото: primorsky.ru

В День защитника Отечества в Уссурийске Приморского края развернули копию Знамени Победы. Размер полотна составил 20 на 10 м.

Как сообщается на сайте регионального правительства, приморцы положили начало общероссийской патриотической акции, посвящённой «сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, поддержке и защите ветеранов». В акции приняли участие более 200 жителей города.

Организатором мероприятия стала всероссийская организация «Боевое братство» при поддержке Совета отцов и Федерации кикбоксинга Уссурийского городского округа.

Как писал NEWS.ru, в России 23 февраля, в День защитника Отечества, праздничные артиллерийские салюты прогремят в 21:00 по местному времени в девяти городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В столице залпы окрасятся в цвета российского триколора.

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