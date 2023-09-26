В Уфе пьяный мужчина закидал автомобили вырванными почтовыми ящиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Уфы разбил пять припаркованных автомобилей почтовыми ящиками, вырванными из стены в подъезде, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел на улице Зорге в четыре часа утра. Находящийся под воздействием алкоголя или наркотиков мужчина выбежал из своей квартиры босиком, после чего вырвал почтовые ящики из стены. Затем он выбежал на улицу и начал бросать их в припаркованные автомобили. В результате пострадали пять машин. Отмечается, что сотрудников полиции вызвали обеспокоенные соседи мужчины.

Как сообщалось ранее, в Краснодарском крае суд приговорил бывшего преподавателя к 12 годам лишения свободы за склонение двух подростков к употреблению наркотических веществ. По данным следствия, он предложил им попробовать синтетические наркотики, пригласив в свою квартиру. Это привело к развитию у подростков наркотической зависимости. Впоследствии один из них попал в больницу с постинъекционной флегмоной правого плеча.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.