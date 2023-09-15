В Уфе подожгли машину чиновника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Уфе неизвестный поджег машину чиновника местной администрации, занимающегося вопросами строительства и ЖКХ, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, автомобиль загорелся около трех часов ночи. Госслужащий связывает это со своей профессиональной деятельностью.

10 сентября житель села Старая Балыкла Камышлинского района Самарской области поджег два частных дома и напал с ножом на полицейских. Ранее он уже был судим за убийство, разбой и поджог чужого имущества.

До этого в Кинешме Ивановской области мужчина поджег жилой дом в ночное время суток, пока соседи спали. Пожар потух сам по себе, однако в отношении россиянина возбудили уголовное дело за покушение на убийство двух и более человек.

До этого в столичном районе Бирюлево Восточное неизвестные подожгли балкон бывшего следователя МВД, который работал над делом актера Михаила Ефремова. Дочь экс-полицейского смогла самостоятельно потушить пожар. Правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.