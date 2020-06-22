В Уфе обсудят проблемы малых городов

https://static.news.ru/photo/6b3d542a-b4a1-11ea-a0d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: futurecity2020.org

В Уфе на Международном форуме урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» обсудят, как сделать малые города привлекательным местом для жизни.

Отмечается, что в малых городах — с численностью населения менее 100 тысяч человек — живёт сегодня почти 30 миллионов человек. При этом, не смотря на то, что эти города разные, их объединяет то, что у них изношенные коммунальные сети, сложности с газификацией, плохие дороги, нехватка средств на городские нужды.

Организаторы форума считают, что разносторонний взгляд на конкретные проблемы городов поможет сформировать новые возможности и решения в посткоронакризисном мире. В форуме примут участие десятки экспертов в вопросах государственного управления, экономики, градостроения, образования и туризма. Также к участию в форуме приглашены министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В наше время за человеческие ресурсы конкурируют не страны, а города. Именно города с интересной городской средой, качественным жильём и хорошей экологией, насыщенной культурной жизнью и удобной социальной инфраструктурой притягивают новых жителей, — считает советник главы Башкортостана Радия Хабирова по вопросам развития общественного пространства и городской среды Ольга Сарапулова.