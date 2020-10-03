В Удмуртии ищут хозяев спасённого из водохранилища пса

https://static.news.ru/photo/ebef75c0-0605-11eb-bf6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: gorodglazov.com

Спасатели из Воткинска пришли на помощь собаке, которая не могла самостоятельно выбраться из воды на берег.

Попавший в воду пёс смог добраться до отмели, жалобно лаял и метался из стороны в сторону, рассказали очевидцы. Спасатели задействовали катер и доставили испуганное животное на берег, передаёт «Город Глазов».

Пёс породистый, чистый, ухоженный. Очень надеемся, что он благополучно найдёт своего хозяина и больше не попадёт в беду, — сказал спасатель поисково-спасательного отряда Михаил Завалин.

Как писал NEWS.ru ранее, белый пёс на протяжении двух недель жил на железнодорожной платформе в селе Тигровое на территории Приморья. Собака ждала хозяина, однако тот так и не появился. Но теперь русский Хатико обрёл новый дом. Об этом журналистам 30 сентября сообщила жительница села Елена Никитина.