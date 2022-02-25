В Туве построят заводы по переработке и сортировке отходов
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:57, 25 февраля 2022
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Тувы Владислав Ховалыг подписали план инвестиционного проекта по строительству заводов по переработке и сортировке твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионе. Как сообщает «360», строительство объектов планируют завершить к 2024 году.
Государственно-частное партнёрство выступает как удобный инструмент инвестиций в отрасль обращения с отходами. С руководством Тувы подписали план инвестиционного проекта, в рамках которого будут созданы объекты обращения с ТКО общей мощностью до 130 тысяч тонн в год, включающие в себя комплексы по утилизации, компостированию и сортировке отходов. Объём инвестиций в объекты пока оцениваем до 1,5–2 миллиарда рублей. Планируется, что строительство будет завершено в 2024 году, — рассказал Буцаев.
Ранее правительство России направило 5 млрд рублей на финансирование объектов по работе с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Средства будут выделены на как минимум на 13 проектов через «зелёные» облигации Российского экологического оператора (РЭО).