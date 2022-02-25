В Туве построят заводы по переработке и сортировке отходов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В администрации посёлка Тёткино в Курской области рассказали NEWS.ru, что не обладают данными об обстреле украинскими военными российского погранпункта. Собеседники подчеркнули, что в населённом пункте работают магазины, «всё в порядке, никаких самолётов, никакого шума».

Никакой информацией мы не располагаем, всё в обычном режиме. Магазины открыты, всё в порядке. Никаких самолётов, никакого шума, всё в порядке, — отметили в Тёткино. По информации ФСБ РФ, «около...