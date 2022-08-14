В Тюменской области возобновили прививочную кампанию против COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина для профилактики COVID-19

В Тюменской области стартовала масштабная прививочная кампания против коронавируса. Как сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области, ее решили возобновить накануне нового учебного года и в завершение сезона летних отпусков.

Тюменцам предлагают пройти процедуру вакцинации или ревакцинироваться препаратом «Спутник V». Уточняется, что он «хорошо зарекомендовал себя в Аргентине и Мексике, Казахстане и Венгрии, Венесуэле и Монголии, Иране и Ираке, странах СНГ и государствах Африки».

В региональном депздраве отметили, что благодаря повсеместной деятельности мобильных прививочных пунктов в торговых центрах, спортивных и образовательных учреждениях, выездной работе на крупных предприятиях вакцинацией охватили более 337 тысяч жителей Тюменской области.

Если поначалу горожане действительно отнеслись к массовой вакцинации с опаской, то впоследствии у мобильных пунктов выстраивались очереди из желающих привиться, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что вакцинация — гарантированный шанс избежать болезни или перенести ее в легкой форме, а решает воспользоваться им каждый сам. Врачи уточнили, что ответственность за свое здоровье является весомым вкладом в здоровое будущее семьи, близких, коллег и, «в конце концов, всего человечества».

По состоянию на 14 августа в России зафиксировали 29 982 случая коронавируса за сутки. В Тюменской области за прошедшие 24 часа обнаружили 447 случаев заражения COVID-19, 12 человек госпитализировали.