В Твери мужчина упал в яму, образовавшуюся после прорыва трубы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Твери мужчина упал в яму, которая образовалась в результате прорыва трубы с горячей водой. Он доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет. По факту произошедшего начата проверка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Тверской области.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вблизи МОУ «Тверская гимназия № 8». На место выехал зампрокурора Заволжского района Твери.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также дана оценка действиям лиц, виновных в произошедшем, — говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало видео и фото с места происшествия на картах видно, что диаметр образовавшейся ямы составляет порядка трех метров. На дне валяются кирпичи.

По сведениям ТАСС, пострадавший в результате коммунальной аварии получил ожоги ног чуть выше щиколоток. В больницу он был доставлен каретой скорой помощи.

Несколько дней назад похожий случай произошел в Новосибирске. Там в яму, наполненную кипятком, упал 37-летний местный житель. Он погиб, сварившись заживо. Его тело было обнаружено только двое суток спустя. Следователи регионального СК начали проверку инцидента.