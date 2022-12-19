Житель Новосибирска заживо сварился в яме с кипятком

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В Новосибирске мужчина заживо сварился в наполненной кипятком яме, в которую упал, возвращаясь домой, сообщает «Сиб.фм». Тело 37-летнего Евгения пролежало там двое суток, пока его не нашли друзья. Следователи регионального СК начали проверку инцидента, однако до сих пор местные жители продолжают ходить по опасному мостику над опасной ямой.

Тело Евгения нашли 8 декабря в яме с кипятком в Кировском районе на улице Тульской. Предположительно 6 декабря, когда мужчина перестал отвечать на звонки друзьям, он сорвался с самодельной переправы, когда возвращался из магазина с продуктами. Издание пишет, что у мужчины не было шансов выжить, так как он буквально сварился в кипящей воде.

А что делать? Так быстрее можно пройти. У нас несколько таких мостов, — прокомментировала местная жительница.

Даже после обнаружения сварившегося тела упавшего в яму мужчины местные жители продолжают пользоваться опасной для жизни переправой и переходят по ней к магазину в частном секторе. Издание уточнило, что на месте трагедии не появилось никаких ограждений. При этом тропинка, ведущая к мосту, протоптана, значит люди ходят к нему достаточно часто. При этом от потока кипятка исходят плотные клубы пара, которые затрудняют обзор во время перехода по мосту.

Ранее подросток, решивший покататься на ватрушке в Отрадном Кировского района Ленинградской области, не заметил открытый люк и упал в канализацию. Серьезных травм он не получил. К извлечению пострадавшего из люка пришлось привлечь спасателей 131-й пожарной части Леноблпожспаса.