В Твери дети играли мертвым голубем

В Твери дети играли в футбол мертвым голубем, сообщил Telegram-канал «Подъем». Местные дети перебрасывались и пинали птицу на одной из площадок. Находившаяся рядом женщина не мешал происходящему.

Местные жители засняли шок-контент на одной из детских площадок. Дети перебрасывали и пинали мертвую птицу, при этом женщина, которая находилась рядом (предположительно, их мать), не мешала жестокой игре, — передает канал.

Ранее пугающий инцидент произошел в деревне Платоновке Тамбовской области: две девушки распяли щенка на доске и вырезали у него сердце куском стекла. Процесс издевательств над животным они сняли на видео и опубликовали в соцсетях. Одна из школьниц, выступавшая оператором, сообщила, что автором идеи была ее подруга Арина, а щенок родился мертвым. В региональном УМВД выясняют обстоятельства инцидента.