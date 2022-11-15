В Туве двухлетний ребенок два дня провел один дома без отопления и еды В Туве двухлетний ребенок остался без присмотра на два дня в запертом доме, пока его отец пил

Фото: shutterstock

В селе Тоора-Хем Республики Тыва двухлетний ребенок два дня провел в запертом доме без отопления и еды, сообщает МВД по региону в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что его 40-летняя мать сейчас находится в больнице в Кызыле, а его 39-летний отец ушел из дома и пьет.

Замерзающего голодного ребенка спасли сотрудники полиции, которые приехали проверить сообщение жителей села о пьяной драке в одном из домов.

В дежурную часть пункта полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов села Тоора-Хем дерутся люди в алкогольном опьянении. В ходе работы по данному сообщению сотрудниками полиции был установлен факт оставления двухлетнего ребенка одного в неотапливаемом жилом помещении, — говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали, его здоровью ничего не угрожает. В отношении отца возбудили уголовное дело об оставлении в опасности, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Ранее в Кирове полуторагодовалая девочка сбежала из частного детского сада во время тихого часа в одном подгузнике. Судя по опубликованным кадрам с камер видеонаблюдения, ребенка обнаружил курьер. Он оглянулся по сторонам, заметил проходящую мимо местную жительницу и взял девочку на руки. Они отнесли малышку к женщине домой, откуда вызвали скорую помощь. Состояние ребенка в норме, его жизни ничего не угрожает.

Как оказалось, во время тихого часа одна из воспитательниц вышла на улицу и забыла закрыть за собой дверь. В тот момент девочка проснулась и вышла из детсада.

Позднее в отношении хозяйки частного детского сада завели уголовное дело. Главу учреждения подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».