В трех районах Рязанской области запретили охоту из-за лесных пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

В нескольких районах Рязанской области на время запретили охоту, сообщает «MK в Рязани» со ссылкой на заявление врио губернатора региона Павла Малкова. Под запрет попадают районы, в которых ранее был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Речь идет о Клепиковском, Спасском и Рязанском районах.

В районах, где особенно сложная ситуация или введен режим ЧС, приостанавливается открытие охотничьего сезона, — написал Малков.

На неделе жители нескольких районов Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог. Позже стало известно, что причиной являются лесные пожары в Рязанской области. При этом возгораний на территории Москвы не обнаружено. В МЧС подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.

Глава МЧС России Александр Куренков оценил сложившуюся в результате крупных природных пожаров обстановку в Рязанской области и призвал запретить посещение лесов и разведение огня на природе в Центральном и Приволжском федеральных округах,