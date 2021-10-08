В трёх регионах России приостановили полёты в малые аэропорты

В республике Алтай, Забайкальском крае и Томской области прекращены авиаперевозки по местным маршрутам из-за изменений требований безопасности к малым аэропортам. В зоне риска находятся множество аналогичных площадок по всей России, поскольку под новые критерии походят чуть более полутора сотен из них, сообщает РБК.

Новые требования безопасности для малых аэропортов были введены правительством в октябре 2020 года. Они обязывают в течение года установить специальные ограждения с сигнализацией, системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить аэропорт Интернетом. Кроме того, должны быть организованы контроль доступа и видеонаблюдение, круглосуточное патрулирование и осмотр ВПП, а также у каждого аэропорта должны быть группы быстрого реагирования для досмотра и охраны.

Согласно данным Росавиации на март 2021 года, в стране свыше 2,2 тысячи малых аэропортов. В Минтрансе отметили, что из них к октябрю новым требованиям соответствовали только 165. Одним из препятствий к выполнению ими требований правительства является снижение пассажиропотока из-за пандемии.

В Минтрансе и Минвостокразвития анонсировали корректировку постановления кабмина. Ведомства планировали провести ранжирование аэродромов в зависимости от их характеристик и объёмов обслуживания самолётов, а также исключить ряд требований к безопасности.

Министерства планировали внести соответствующий документ в правительство к октябрю, однако он пока туда не поступал. Ожидается, что новая редакция требований вступит в силу с марта 2022 года.

В Минтрансе отметили , что несоответствие малого аэропорта требованиям постановления не приведёт к запрету на эксплуатацию. Такое может произойти из-за неоднократного привлечения к административной ответственности. При этом в ведомстве заверили, что подобного ещё не случалось.

Ранее общественники попросили Минтранс ограничить полёты компаний «Якутия» и «Уральские авиалинии» на фоне массовых задержек рейсов.