В Томске задержали работавшего на Украину хакера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Томске задержан хакер, который совершал атаки на объекты информационной инфраструктуры России, действуя в интересах Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, он помещен под арест.

Сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который оказывал содействие хакерским группировкам, координируемым силовыми структурами Украины, в деятельности, направленной против безопасности РФ, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Ранее сообщалось о задержании жителя Севастополя по подозрению в госизмене. Согласно информации ФСБ, он в марте текущего года выполнял работы по оборудованию оборонительных сооружений Крыма, а затем передал Киеву информацию об этих объектах с привязкой к географическим координатам. После задержания подозреваемый был отправлен под арест.

До этого по обвинению в государственной измене была задержана жительница Югры. По данным следствия, женщина распространяла агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.