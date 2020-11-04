В Татарстане задержаны ещё три человека по делу о нападении на полицейских

https://static.news.ru/photo/2d76aac4-1f31-11eb-83cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кукморский районный суд Татарстана принял решение о заключении под стражу ещё троих подозреваемых по делу о нападении на местный отдел полиции, говорится на сайте суда.

Ранее было известно о шести подозреваемых, трое из которых уже арестованы. Один из них — Марат Замалиев — является отчимом погибшего при атаке подростка. Он также был причастен к подрыву газопровода и получил 14 лет колонии строгого режима.

Как писал NEWS.ru, Кукморский районный суд 4 ноября арестовал Ильфата Абдуллина, Альфреда Гильмуллина и Рифата Ахмадуллина. Мера пресечения избрана до 30 декабря. Днём ранее на этот же срок были арестованы Раис Закиров и Рустам Маняпов. Согласно данным Верховного суда республики, все они ранее привлекались к уголовной ответственности по делу о подрыве нитки магистрального газопровода в Поволжье в 2001 году.

Нападение на отдел полиции произошло 30 октября. 16-летний подросток кинул на его территорию две бутылки с зажигательной смесью, а затем оказал сопротивление полицейским при задержании, ранив одного из них ножом. Те применили табельное оружие и застрелили нападавшего.