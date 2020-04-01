https://static.news.ru/photo/df2819d4-0c03-11ea-91ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жителям Татарстана на время самоизоляции для выхода из дома теперь нужно получать спецпропуска по СМС. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина республики.

Чтобы получить пропуск, необходимо отправить сообщение на номер 2590 со словом «РЕГИСТРАЦИЯ». Там же нужно указать паспортные данные и фактическое место проживания. В ответ пользователь получит код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ», и соответственно указать цель выхода из дома. После этого будет выслан код со сроком действия пропуска, сообщает «Парламентская газета».

Эти пропуска нужны для посещения суда, больницы, банка, для поездки на дачу, чтобы отвести детей в школу или сад. Однако для похода в магазин или выгула собак спецпропуска не понадобятся.

Вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл режим всеобщей самоизоляции. Жителям столицы запретили покидать дома без крайней необходимости. Аналогичные правила распространились уже на половину регионов страны, в том числе и на Татарстан. Здесь выявлено 19 заболевших COVID-19.

Общее число заражённых в России к 1 апреля увеличилось до 2777 человек. Инфекция унесла жизни 24 пациентов, выздороветь удалось 190 россиянам. В мире число подтверждённых диагнозов перевалило за 860 тысяч, свыше 42 тысяч умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор предписал проверять на COVID-19 не только тех, кто вернулся из-за рубежа и контактировал с ними, но и пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и людей после 65 лет с симптомами ОРВИ.