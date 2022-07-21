В Тамбове мужчина украл младенца и бросился с ним под колеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России

В Октябрьском районе Тамбова 51-летний мужчина выхватил на пешеходном переходе из коляски 34-летней матери шестимесячного ребенка и побежал с ним под колеса машин, передает РЕН ТВ. Держа младенца на руках, он запрыгнул на капот одного автомобилей, где его задержали неравнодушные водители.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что «хочет в тюрьму». В отношении него возбуждено уголовное дело. «Похитителю» назначена психиатрическая экспертиза.

Скорая помощь госпитализировала маму с мальчиком с места инцидента. Ребенка осмотрели, сделали рентген — у него диагностировали ушибы мягких тканей, которые семья будет лечить дома.

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