Девятиклассница поймала выпавшего из окна ребенка в Челябинске

Фото: Shutterstock

Закончившая девятый класс Катя Юльтимирова поймала выпавшего из окна ребенка в Челябинске, сообщает KP.RU. 16-летняя девушка заметила машущую с третьего этажа девочку, которая опасно оперлась на москитную сетку, и вовремя подхватила ее при падении.

Она начала еще сильнее высовываться в окно и махать нам. Я говорю: «Слезь, ты сейчас упадешь». Она залезла в квартиру на некоторое время. А потом москитная сетка полетела и вслед за ней ребенок. Я испугалась, начала ловить ее. На руки поймала, потом упала и она на меня. Я ей падение смягчила, — рассказала Катя.

Вместе с друзьями она пошла в квартиру девочки, но там не открыли. Подростки дождались скорую помощь во дворе, а потом пришла мама двухлетней девочки. Она спала и ничего не заметила.

Ребенок лишь поцарапал коленку, Катя получила растяжение руки. Девушка поделилась планами стать психологом в МЧС, для этого она будет поступать в Челябинский юридический колледж на специальность «Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях».

5 июля в Москве из окна седьмого этажа жилого дома на 8-й улице Соколиной Горы выпала трехлетняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте.