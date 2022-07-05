На востоке Москвы трехлетняя девочка погибла, выпав из окна седьмого этажа

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве из окна седьмого этажа жилого дома на 8-й улице Соколиной Горы выпала трехлетняя девочка, сообщили в Измайловской межрайонной прокуратуре. Ребенок от полученных травм скончался на месте.

5 июля 2022 года из окна 7-го этажа жилого дома на 8-й улице Соколиной Горы выпал трехлетний ребенок. Девочка скончалась, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции. По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

Ранее четырехлетняя девочка в Санкт-Петербурге выпала из окна пятого этажа, засмотревшись на фейерверк. Трагедии можно было бы избежать, если бы мать не оставила ребенка на короткое время без присмотра после купания.