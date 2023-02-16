В Свердловской школе убрали в диван портрет погибшего в ходе СВО выпускника

Фото: EPA/ТАСС

архивное фото

В школе в селе Никольском Свердловской области разгорелся скандал из-за портрета погибшего в ходе СВО выпускника, сообщает E1.ru. По словам родственников умершего, фото убрали в ящик, а не повесили на памятную доску. При этом директор школы утверждает, что портрет положили «в самое надежное место».

У нас несколько этих фотографий. Это запасная. Положена была в самое надежное место. У нас был большой ремонт в музее. Там меняли окна, белили потолки и меняли полы. И, чтобы все сохранить, мы все фотографии, в том числе плакаты с ветеранами для «Бессмертного полка», положили временно туда, — сказала директор школы.

Кроме того, тетя погибшего не раз требовала увековечить память выпускника, получившего орден Мужества, однако общественник Игорь Ушанов настаивает — нужно дождаться окончания СВО, так как, возможно, «табличку нужно будет делать с несколькими именами».

Ранее в поселке Жирекен Забайкальского края местные жители поссорились из-за похорон состоявшего в ЧВК «Вагнер» участника СВО. Глава администрации поселка Алена Когодеева сообщила, что многие люди считают неправильным проводить похороны с почестями, так как погибший несколько лет назад был осужден за убийство.