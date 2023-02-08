Похороны вагнеровца стали яблоком раздора для жителей Забайкалья В Забайкалье отказались хоронить с почестями участника ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Жирекен Забайкальского края местные жители поссорились из-за похорон состоявшего в ЧВК «Вагнер» участника СВО, передает Chita.ru. Глава администрации поселка Алена Когодеева сообщила, что многие люди считают неправильным проводить похороны с почестями, так как погибший несколько лет назад был осужден за убийство.

У людей это в памяти. Половина поселка говорит: «Мы что, теперь из убийц будем героев делать?» Половина говорит, что он в СВО кровью искупил грехи. Поселок разделился на два лагеря, они там между собой баталии устраивают, — сказала Когодеева.

До этого родные погибшего вагнеровца рассказывали, что им отказали в организации прощания в Доме культуры. Когодеева отметила, что в поселке нет типового здания ДК, местный культурный центр находится в арендованном магазине. Администрация предложила провести церемонию в церкви.

3 февраля стало известно, что в городе Артемовске Свердловской области сгорела могила участника специальной операции Сергея Миниахметова. Родственники погибшего сообщили, что пожар на кладбище случился на 40-й день со дня гибели бойца. Близкие военнослужащего уверены, что могилу подожгли.