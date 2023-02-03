В российском регионе сгорела могила участника спецоперации E1: в Свердловской области сгорела могила участника СВО

В городе Артемовск Свердловской области сгорела могила участника специальной операции Сергея Миниахметова, передает портал E1. Родственники погибшего сообщили, что пожар на кладбище случился на 40-й день со дня гибели бойца. Близкие Миниахметова также уверены, что его могилу подожгли.

Предположений совсем нет, но мы точно можем сказать, что это поджог, других версий у нас нет. Мы просим компетентные органы разобраться в произошедшем, — сообщил порталу один из друзей военного.

1 февраля ФСБ задержала трех человек, причастных к подготовке терактов в Свердловской области. В ведомстве отметили, что задержанные граждане России планировали теракты на железнодорожной инфраструктуре региона за вознаграждение от украинских неонацистов. Против них возбуждены уголовные дела по статьям 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ. Им грозит срок от 12 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Силовики изъяли в ходе обысков у подозреваемых орудие преступления, символику украинского националистического вооруженного формирования, а также схемы расположения объектов Свердловской железной дороги.