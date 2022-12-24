В Челябинске подросток нашел на помойке цинковый гроб с данными о погибшем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Челябинске 12-летний подросток нашел на мусорке цинковый гроб с данными о скончавшемся, сообщает 74.RU со ссылкой на родителей несовершеннолетнего. Они сначала не поверили сыну, затем сами сходили на мусорку и сфотографировали гроб.

Вчера вечером, 23 декабря, на мусорке около Гагарина, 8, наш 12-летний ребенок увидел гроб. Он пошел выбрасывать мусор, а там такой «сюрприз». Мы сначала ему не поверили, а потом сходили, сами увидели и сфотографировали, — рассказал собеседник издания.

74.RU отмечает, что поблизости нет ритуальных служб, однако в квартале от мусорки есть морг, расположенный на улице Шота Руставели. По информации издания, гроб лежит на контейнерной площадке до сих пор.

В Центре коммунального сервиса, занимающегося вывозом мусора в Челябинске, в ГУ МВД региона, администрации города и Минздраве области информацию 74.RU пока не комментировали.

В октябре Telegram-канал Baza сообщил, что жители Белгорода обнаружили на свалке цинковые гробы, в которых могли доставлять тела погибших в зоне СВО солдат. По данным канала, гробы выбросила на помойку местная ритуальная компания.