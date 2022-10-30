Baza: жители Белгорода обнаружили на помойке цинковые гробы погибших в СВО

Telegram-канал Baza пишет, что жители Белгорода обнаружили на местной свалке цинковые гробы. Как заявляют авторы публикации, именно в них могли доставлять в регион погибших в зоне СВО солдат. В публикации уточняется, что гробы выбрасывает местная ритуальная компания. Власти региона не комментируют эту информацию.

По данным портала, сразу несколько цинковых гробов было обнаружено вблизи мусорных контейнеров на Привольной улице в Белгороде. Авторы уточняют, что погибших военных доставляют в Россию в цинковых гробах, а хоронят уже в деревянных. В тексте говорится, что сотрудники ритуальных услуг не хотят заморачиваться с утилизацией, а потому вывозят их прямо на местную свалку.

12 августа стало известно, что в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поступила заявка на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно — и точка». Под новой маркой планируется производить гробы и памятники, оказывать похоронные услуги и свадебные церемонии, а также осуществлять бальзамирование тел, уход за могилами и эксгумацию.

Маркетолог Константин Тесов убежден, что такой ход с точки зрения пиара можно считать успешным, однако некоторая часть населения может отнестись к нему с отторжением. С другой стороны, жители Подмосковья более современны, поэтому такой бренд будет для них интересен, заключил Тесов.