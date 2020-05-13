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В Свердловской области откроют ТЦ и уличные кафе с 19 мая

17:04, 13 мая 2020
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 19 мая в регионе возобновят работу все магазины, торговые центры и уличные кафе, но при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Фуд-корты, кинотеатры и развлекательные зоны в торговых центрах останутся пока закрыты.

Смогут возобновить работу все магазины и торговые центры, но со строгим соблюдением всех норм, в том числе по количеству посетителей — должно быть не менее 10 квадратных метров на человека, — написал Куйвашев в Instagram.

С 19 мая в регионе разрешены также индивидуальные прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, посещение парков и скверов. Будет увеличено число дежурных групп в детских садах.

Возобновляют работу все отрасли, кроме развлекательной, — подчеркнул губернатор.

В 18 муниципалитетах, в число которых входит Екатеринбург, часть ограничительных мер сохранится. В частности, продлён запрет на продажу алкоголя после 19:00, а в парикмахерских можно только стричься. В остальных муниципалитетах, по словам главы региона, парикмахерские, бани и салоны красоты с массажными кабинетами заработают в полном объёме.

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Как писал NEWS.ru, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что санатории Кубани с 1 июня возобновят приём туристов. Начнут работать только те предприятия санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию. Он подчеркнул, что они должны придерживаться регламента, который утверждён в крае Роспотребнадзором. Ранее Вениамин Кондратьев продлил карантин в крае до 23 мая. Это решение было принято по рекомендациям главных врачей ведущих клиник региона.

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