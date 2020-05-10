Глава Кубани продлил карантин до 23 мая

https://static.news.ru/photo/37e76910-92b6-11ea-abad-fa163e074e61_660.jpg Вениамин Кондратьев Фото: Вениамин Кондратьев/vk.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин до 23 мая. Решение об этом было принято по рекомендациям главврачей ведущих клиник региона.

Медики отметили, что общее количество заболевших на Кубани составляет около двух тысяч человек. Ежедневный прирост заразившихся по сравнению с началом месяца увеличился на треть — с 66 до 99 человек.

По словам специалистов, о выходе региона на плато по коронавирусу говорить ещё рано. Действующие карантинные меры помогут предотвратить взрывной рост заболеваемости.

Кондратьев согласился с их доводами. При этом он добавил, что на ближайшем заседании оперштаба будут рассмотрены возможности послабления режима, сообщается на сайте правительства края.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Приморья продлили режим самоизоляции до конца мая. Губернатор Олег Кожемяко призвал глав муниципалитетов усилить меры безопасности на местах.

В России, согласно последним данным, выявлено 209,6 тысячи случаев заражения. Более 34 тысячи человек выздоровели, 1,9 тысячи умерли. В Москве более 109 тысяч заболевших, свыше 13 тысяч выздоровели, 1068 скончались.

В мире более 4 млн инфицированных COVID-19, свыше 279 тысяч погибли, более 1,3 млн выздоровели.