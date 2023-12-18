В Свердловской области 14 тысяч человек остались без воды и тепла Авария на ЛЭП оставила 14 тысяч жителей Свердловской области без воды и тепла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Невьянске Свердловской области 17 декабря случился разрыв на линии электропередачи, что привело к сбоям в электроснабжении и выходу из строя трех насосов на Романовском водозаборе, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры. Инцидент лишил отопления и холодной воды более 10 тысяч местных жителей.

Подача электроэнергии жителям города Невьянска была оперативно восстановлена через резервную линию. Однако из-за выхода из строя насосов без нормального холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тысяч человек — жители города Невьянска, — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка, насколько поставщик холодной воды — МУП «Невьянский водоканал» — соблюдает законодательство о предоставлении коммунальных ресурсов горожанам, а также наличие мер для оперативного устранения аварии и готовность к ее ликвидации, обеспечение местных жителей водоснабжением в период аварии. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с полномочиями прокуратуры.

Ранее жители садовых некоммерческих товариществ «Москвич», «Станкоагрегат», «ВИМ», «Химик», «Строитель» и «Пластмассы», расположенных близ подмосковной деревни Верейки, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в восстановлении электроснабжения в населенном пункте.