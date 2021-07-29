В суд поступили новые протоколы к Twitter и Facebook

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Мировой суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении Twitter и Facebook за повторный отказ в локализации данных российских пользователей на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Административные протоколы в отношении Twitter и Facebook по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ поступили в суд, — цитирует агентство сообщение источника.

Компаниям грозит штраф от 6 млн до 18 млн рублей.

22 июля социальную сеть Facebook и мессенджер Telegram оштрафовали на 6 млн рублей и 11 млн рублей соответственно. Также мировой суд столицы штрафовал на 5,5 млн рублей соцсеть Twitter по двум протоколам за неудаление запрещённого контента.

29 июля компания Google была оштрафована за отказ локализовать персональные данные своих пользователей в России.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что российские власти доработали стратегию, которая позволяет давить на социальные сети для удаления «антиправительственного контента». По сведениям издания, ведомства признают всё больше сообщений незаконными, а администрации сервисов получают «шквал запросов на удаление».