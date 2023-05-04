В Ставропольском крае загорелись мазут и покрышки на площади 500 кв. м.

Фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае на площадке по переработке автомобильных покрышек в хуторе Ташла загорелся мазут, сообщает ГУ МЧС по региону. По информации ведомства, огонь распространился на площади в 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

4 мая в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю поступило сообщение о пожаре на открытой территории по переработке автомобильных покрышек в хуторе Ташла, — говорится в сообщении.

Пожарным удалось локализовать возгорание, которому присвоен 2 ранг сложности. Всего в тушении задействовано 63 человек и 18 единиц техники.

25 апреля загорелся поселок Сосьва в Свердловской области, и лишь через два дня его удалось потушить. Огнем были повреждены 130 жилых домов, также требуется ремонт двух многоквартирных зданий. В квартиры маневренного фонда расселили девять семей общей численностью 23 человека. Огонь уничтожил восемь вагонов с лесом, частично пострадала инфраструктура РЖД, повреждены ЛЭП и трансформаторы, без электричества остались 1,4 тысячи человек. Один человек погиб.