В Сочи учительница отдала телефонным мошенникам более 9 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учительница начальных классов одной из сочинских школ стала жертвой телефонных мошенников, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По информации полиции, педагог почти месяц считала, что общается с правоохранителями, которые помогают ей не стать жертвой грабителей. Только отдав аферистам более 9 млн рублей, женщина поняла, что ее обманули.

За это время женщина перевела крупные суммы денег из личных сбережений, оформила несколько кредитов в разных банках, в том числе под залог квартиры. Полученные деньги учитель также перевела злоумышленникам, — рассказали в пресс-службе.

При этом мошенники запретили учительнице рассказывать кому-либо про общение с ними якобы в целях конспирации, добавляет издание. В настоящее время полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.

Ранее юрист Олег Дубинин рассказал, что взять кредит по копии чужого паспорта практически невозможно, но по оригиналу или скану вполне реально, однако жертвам подобных мошенников не стоит выплачивать деньги за преступников. Эксперт посоветовал в данном случае обратиться в полицию и заявить о мошеннических действиях.