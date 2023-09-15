Назван способ «сбросить» кредит, взятый мошенниками по чужому паспорту Юрист Дубинин призвал россиян идти в полицию, если по их паспорту взяли кредит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взять кредит по копии чужого паспорта практически невозможно, но по оригиналу или скану вполне реально, однако жертвам подобных мошенников не стоит «себя хоронить» и выплачивать проценты за преступников, рассказал NEWS.ru юрист Олег Дубинин. Он отметил, что в данном случае необходимо обратиться в полицию и заявить о мошеннических действиях.

Если на вас взяли подобным образом кредит — не спешите «себя хоронить». Подайте заявление в полицию о том, что в отношении вас были совершены мошеннические действия. Полиция начнет расследование для установления всех обстоятельств дела, что пригодится для гражданского процесса об оспаривании кредита, и, возможно, найдет самих мошенников, — подчеркнул Дубинин.

Собеседник добавил, что после визита в правоохранительные органы стоит выйти на контакт с банком, если дело еще на досудебной стадии, или с судом, если финансовая организация передала дело в инстанцию. По его словам, на этом этапе нужно ознакомиться со всеми документами, имеющими у банка: кредитный договор, копия паспорта, сведения о том, куда перечислили деньги и иные данные.

Если в деле паспорт с чужой фотографией – это уже хорошо – этим вы подтверждаете, что не причастны к данному кредиту. Также нужно понять, как был подписан договор: непосредственно стоит роспись —нужно ставить вопрос о почерковедческой экспертизе, или использовали так называемую электронную цифровую подпись — нужно выяснять кто, как и когда ее получил, — заявил Дубинин.

По его словам, при выполнении всех вышеописанных действий шансы на положительный исход в виде оспаривания кредита крайне высоки на любой из упомянутых стадий.

Как превентивную меру в данном случае можно рекомендовать поставить самозапрет на получение кредитов, это сделает почти невозможным получение посторонними людьми кредитов на ваше имя и позволит сохранить время и деньги, — подытожил Дубинин.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел планирует получить полномочия на временную блокировку финансовых операций на счетах лиц, подозреваемых в кибермошенничестве, на период до 10 дней без необходимости обращения в суд. Полиция отмечает, что за последние пять лет количество преступлений, связанных с использованием информационных технологий, возросло в три раза и составило 522 тысячи случаев за прошлый год.