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04 августа 2025 в 16:54

Россиянка вырастила гигантский томат

Жительница Ноябрьска вырастила гигантский томат «Бычье сердце»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У жительницы Ноябрьска Ирины Хановой на ее дачном участке вырос гигантский помидор сорта «Бычье сердце», сообщает съемочная группа телеканала МИГ ТВ. Журналисты также обратили внимание на сочность овоща.

Томат оказался мясистым и ароматным. Хозяйка рассказала, что очень гордится урожаем.

Ранее жительница Пермского края Каролина Овчинникова вырастила на своем огороде кабачок-рекордсмен весом 31 килограмм 550 граммов. Добиться такого результата получилось всего за 30 дней. Дачница из Кунгура получила семена от своей знакомой, которая в прошлом году установила национальный рекорд, вырастив кабачок весом почти 51 килограмм.

Между тем специалист Роскачества Игорь Поздняков заявил, что выращивание грибов, содержащих псилоцибин или псилоцин (психоактивные вещества), на дачном участке подпадает под уголовную ответственность. Он отметил, что речь идет, например, о панзолусе, гимнопилусе, псилоцибе прямоногой или полуланцетовой, а также плютие синеногом или ивовом.

Россия
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