В Сибири могут создать прототип летающей машины «Циклокар» В Сибирском отделении РАН могут создать летающую машину на циклических движителях

«Циклокар» / Фото Фонд перспективных исследований

В Сибири за два года могут создать прототип летающей машины на циклических движителях «Циклокар». Работы над этим ведутся специалистами Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора научного института Артура Бильского.

Сейчас мы хотим продвигать проект в двух основных направлениях. Это создание малого аппарата весом до 30 килограммов для перевозки грузов и видеонаблюдения. Второе направление — это создание большого летающего автомобиля — «Циклокара». Мы изготовили большой движитель, испытали его в аэродинамических трубах, показали, что если большой автомобиль снабдить такими движителями, то он полетит, — рассказал Бильский.

По его словам, предполагаемая масса будущего аппарата превысит 2 тонны. Вместимостью он будет как обычный автомобиль и сможет поднять в воздух несколько человек. На данный момент идёт совместная с Фондом перспективных исследований (ФПИ) проработка будущего проекта.

Сейчас мы с очень надеемся, что нас профинансируют как в части создания маленького аппарата, так и большого... Мы думаем, что прототип большой машины можно создать примерно за два года, но сейчас контракт не подписан, мы находимся в стадии согласования. Институт теплофизики выступает головным исполнителем, но у нас очень много подрядчиков, — сообщил ученый.

Бильский также рассказал, что на «Циклокаре» будут установлены четыре циклических движителя в виде барабанов с лопастями, они могут создавать и менять тягу независимо друг от друга, что обеспечит уникальную манёвренность. Новый тип движителя даёт такие преимущества, как низкий уровень шума, возможность посадки на малые неподготовленные площадки, в том числе расположенные под углом. Кроме того, для этого может использоваться «причал» к вертикальным поверхностям. Ещё одним плюсом является высокая аэродинамическая эффективность.

Также прорабатываются и другие возможные применения циклических движителей. Такой движитель может не только летать, но и плавать. То есть, в принципе, возможно создание плавающего аппарата на таких движителях. Также он может работать не на генерацию тяги, а наоборот, преобразовывать энергию, например ветра, или вырабатывать энергию, как бесплотинная гидроэлектростанция, — добавил он.

Прототип 60-килограммового аппарата вертикального взлета и посадки на циклических движителях впервые был показан в августе 2020 года в ходе выставки международного военно-технического форума «Армия-2020».

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