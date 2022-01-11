В школе на Чукотке объяснили приготовление запеканки с помощью дрели

Работник школы на Чукотке готовил творожную запеканку детям с помощью строительной дрели с насадкой, так как в тот день на кухне сломался миксер, объяснил секретарь учебного заведения. В МБОУ подчеркнули, что дрель была новая и не использовалась ранее, передаёт телеканал «360».

Это произошло в выходной день, когда у нас сломался миксер промышленный. Работник взял эту дрель, она новая, не была в использовании. Что она строительная, я не могу сказать. Но эта насадка была тоже новая. Это был единичный случай, здесь получилось так, что сразу на следующий день пришёл мастер, отремонтировал обычный миксер, все нормально, — пояснил секретарь школы.

О том, что запеканку готовили с помощью дрели, стало известно со слов уволенного за нарушение дисциплины бывшего сотрудника учебного заведения, сообщили в школе. Секретарь МБОУ добавил, что готовящий блюдо работник получил дисциплинарное взыскание, а на директора завели административное дело.

Ранее в Минздраве Красноярского края поручили администрации местной больницы скорой медицинской помощи (БСМП) провести проверку заявления врача — депутата Игоря Гринёва — о том, что медики используют бытовую дрель при медицинских операциях на черепной коробке. По словам Гринёва, врачи применяли хозяйственную дрель при проведении операций из-за того, что в больнице отсутствует специальный пневмотрепан. Он заявил, что у администрации медучреждения нет средств на приобретение этого инструмента.