В Шахтерске после обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В городе Шахтерске в ДНР горит нефтебаза из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Александр Шатов. В результате попадания снарядов на нефтяном объекте загорелись емкости.

В результате попадания снарядов произошло возгорание емкостей на нефтебазе города. На месте происшествия работают службы, — написал он в Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими войсками села Нижний Ольшанец, в результате чего пострадали два человека. Они были госпитализированы с осколочными ранениями. Глава региона также в очередной раз продлил действие «желтого» уровня террористической опасности. Он сохранится до 6 декабря.

В середине ноября СМИ писали, что поселок Белая Березка в Брянской области целый час находился под обстрелом ВСУ. Несколько снарядов попали по жилым домам. Ракеты также попали по детскому лагерю имени Гагарина. Позже губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что в результате обстрела в поселке прервалось электроснабжение. Следом он рассказал, что электроснабжение поселка было восстановлено.