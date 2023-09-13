В Севастополе рассказали о работе морского транспорта после атаки ВСУ Катера и паромы в Севастополе после атаки ВСУ работают штатно

Фото: Владимир Сергеев/РИА новости

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя

После атаки ВСУ минувшей ночью морской пассажирский транспорт в Севастополе работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской департамент транспорта. В бухте осуществляется движение катеров и паромов, которые связывают центральную и северную часть Севастополя.

Морской пассажирский транспорт осуществляет движение, — цитирует агентство сообщение дептранса.

О ракетной атаке на Севастополь сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс.

Telegram-канал BRIEF сообщил, что, по предварительным данным, в результате атаки ВСУ загорелся морской завод, расположенный на Корабельной стороне Севастополя. Он является основным производителем кораблей Черноморского флота России, а также занимается их ремонтом. Местные власти и Минобороны России информацию не комментировали.

Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека. По его словам, четыре человека находятся в состояние средней степени тяжести. Минобороны России информацию не комментировало.