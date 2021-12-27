В Севастополе отменили QR-коды в общественных местах

Власти Севастополя с 28 декабря отменят систему QR-кодов и документов, подтверждающих вакцинацию или перенесённый коронавирус, при посещении театров, кинозалов, кафе и ресторанов, а также других заведений сферы услуг. Такое решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID, передаёт РИА Новости.

Вопрос об отмене системы QR-кодов в общественных местах поднял глава региона Михаил Развожаев. По его словам, ослабить ограничения позволяет эпидемиологическая ситуация, которая существенно улучшилась после проведённой прививочной кампании.

Очевидно, что мы достигли высоких показателей иммунизации, после чего пошло снижение заболеваемости, — сказал Развожаев.

По словам губернатора, Севастополь стал одним из первых регионов России, достигших уровня коллективного иммунитета в 91%.

Отмечается, что указ об отмене QR-кодов власти опубликуют в ближайшее время. Снять ограничения планируют с 28 декабря. При этом в общественных местах и на транспорте сохранится масочный режим. Также в регионе будет продлён до 31 января 2022 года режим повышенной готовности.

Ранее на Ставрополье и в Тульской области приостановили действие системы QR-кодов в общественных местах в преддверии новогодних праздников. В Тульской области ограничения отменены до 9 января, на Ставрополье — до 20 января.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал концепцию законопроекта об использовании в общественных местах COVID-сертификатов с QR-кодами о прививке. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас. По его словам, жизнь и здоровье человека являются высшим благом, чему соответствует и сам законопроект.