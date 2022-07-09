Мощный взрыв на газовой заправке под Ульяновском сняли на видео В поселке Кузоватово Ульяновской области прогремел взрыв, пострадали пять человек

Фото: vk.com/novosibka/Global Look Press

В поселке Кузоватово Ульяновской области прогремел взрыв на газовой заправке «Гастон». Затем начался пожар, охвативший 100 квадратных метров, передает URA.RU.

По словам губернатора региона Алексея Русских, в результате взрыва пострадали пять человек. В своем Telegram-канале он отметил, что всего госпитализировали троих граждан. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, пятеро пострадавших. Трое госпитализированы в Кузоватовскую ЦРБ, два человека от госпитализации отказались. Два пациента в тяжелом состоянии, еще один средней степени тяжести, — написал Русских.

Как сообщили очевидцы ЧП, при сливе топлива фура-газовоз сначала загорелась, а через считанные минуты взорвалась. К тушению огня привлекли 27 спасателей и 10 единиц техники.

Ранее стало известно, что цистерна с газом взорвалась на заправке в городе Талица под Свердловском. Пламя распространилось на 70 квадратных метров. Причиной взрыва стала разгерметизация цистерны. В результате ЧП пострадали два человека.