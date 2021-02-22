В Саратове проверяют сигнал о пожаре на нефтезаводе

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В Саратове проводится проверка информации о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.

Поступил сигнал о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода на улице Брянской, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По словам собеседника агентства, к месту инцидента направлены пожарные. Каких-либо подробностей он не привёл.

В агентстве отметили, что официального подтверждения информации о пожаре пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Оренбургской области утром 23 февраля произошёл взрыв на федеральном магистральном газопроводе, после чего вспыхнул пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Накануне из-за пожара на газопроводе в Качканаре Свердловской области остались без газа жители 10,5 тысячи квартир и 961 дома в частном секторе. По поручению главы региона администрация работает над обеспечением домов с печным отоплением дровами или обогревателями. При этом котельная, обеспечивающая город теплом, оперативно перешла на мазут. Пострадавших в результате происшествия нет.