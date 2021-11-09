В Саратове полиция задержала регионального депутата от КПРФ Бондаренко

В Саратове полицейские задержали депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Как рассказал политик на своей странице в соцсети Instagram, его обвиняют в совершении правонарушения в выборный период.

Час назад меня задержали около здания Саратовской областной думы, ко мне была применена физическая сила, несколько сотрудников полиции очень жёстко меня «приняли». Было заявление, что якобы два месяца назад я какое-то правонарушение совершил в выборный период, и в связи с этим меня будут принудительно доставлять в полицию и суд. Я потребовал составить протокол задержания, он был составлен. Сейчас меня доставляют в Заводской районный суд [Саратова], — сообщил парламентарий.

Бондаренко добавил, что никаких чётких пояснений не было. По его мнению, действия полиции незаконны.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что задержание депутата может быть связано с дебошем, который устрoил парламентарий на избирательном участке № 64 в Саратове в eдиный день голосования 17 сентября.

Тогда Бондаренко накричал на сотрудницу УИК, в результате чего ей пришлось вызвать скорую. Глава ЦИК Элла Памфилова была возмущена его поведением.