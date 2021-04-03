В Саратове неизвестный кинул в толпу похожий на гранату предмет

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Неизвестный бросил на улицу из проезжающей машины в Саратове предмет, похожий на страйкбольную гранату. Пострадавших нет.

Инцидент произошёл днём у офиса УК «Красная». Предмет был брошен в сторону группы людей, которые стояли у помещения управляющей компании, после броска произошёл хлопок. По предварительной информации, никто не пострадал.

Около 13 часов по линии 02 поступило сообщение о том, что на улице Тархова из проезжающей машины неизвестный выкинул предмет, похожий на страйкбольную гранату, — цитирует ТАСС сообщение в ГУ МВД по региону.

В полиции рассказали, что на место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в ходе проверки будет проанализирована и деятельность управляющей компании при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы.

Как писал NEWS.ru, учебная граната РГД-5 взорвалась в руках учителя одной из школ Хасавюрта. Дети не пострадали, однако мужчине оторвало фаланги четырёх пальцев, сообщили источники в экстренных службах Дагестана.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 23 февраля около 16:10 дня во время урока ОБЖ в школе № 10. Педагог в этот момент показывал гранату детям и выкрутил запал. Мужчина, которому, по разным данным, 36 или 37 лет, был госпитализирован.