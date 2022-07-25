В Санкт-Петербурге загорелся бывший лесопильный завод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге произошел пожар на бывшем лесопильном заводе Г. Граапа. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, сообщает Telegram-канал Readovka.

Пожар в Питере видно из разных уголков города — весь Обводный канал в черном и густом дыму. Из-за пожара перекрыта Днепропетровская улица, горят 400 квадратов бывшего лесопильного завода Г. Граапа, — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет. По данным канала, в тушении пожара задействованы 72 человека и 18 единиц техники. В МЧС уточнили, что горит здание, построенное в начале ХХ века. На момент возникновения пожара оно не эксплуатировалось.

Накануне сообщалось о пожаре на крупном деревообрабатывающем предприятии в Колпинском районе Петербурга. Его площадь составила пять тысяч квадратных метров. К борьбе с огнем были привлечены 90 пожарных и 21 единица техники.