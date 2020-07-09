В Санкт-Петербурге зафиксировали рекордную смертность за 10 лет

https://static.news.ru/photo/d2b8d1e2-c202-11ea-ba78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июне 2020 года в Санкт-Петербурге умерли 7106 человек. Это рекордный показатель за последние 10 лет.

Данные статистики приводит комитет по делам записи актов гражданского состояния города. Из отчёта следует, что в январе 2020 года было зарегистрировано 5382 смерти, в феврале — 5019, в марте — 5094, в апреле — 5303, в мае — 6427.

По данным «Интерфакс», за последние 10 лет в Санкт-Петербурге показатель месячной смертности лишь три раза превышал шесть тысяч человек. Это было в январе 2016 и 2017 годов, а также в марте 2018 года.

С начала июня в Санкт-Петербурге начали ослаблять введённые из-за эпидемии коронавируса ограничения. В частности, жителям города разрешили ходить по улице без масок и перчаток, были открыты непродовольственные магазины. Официальные данные по заболеваемости COVID-19 снижались до голосования по поправкам к Конституции (в 20-х числах июня их было немногим более 200 в сутки), после чего вновь начали повышаться. 9 июня власти сообщили о 292 заражённых за сутки.

По последним данным в Петербурге зарегистрировано 26 681 инфицированных, более 20 тысяч человек выздоровели, скончались 1520 пациентов с COVID-19. В Москве сегодня выявили минимальное с 5 апреля число заразившихся коронавирусом за сутки — 568 ( общее число подхвативших инфекцию достигло 227 363).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавируса. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек, писал NEWS.ru.