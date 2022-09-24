В Санкт-Петербурге задержана активистка Белла Рапопорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала публицистку и активистку Беллу Рапопорт, сообщает журналист Борис Кононов в своем Telegram-канале. По его словам, девушку забрали из дома в 5:00, а позднее направили в изолятор временного содержания. Причина задержания не называется.

Беллу задержали дома в пять утра, изъяли телефон и комп. Задержание будет проходить в ИВС на Захарьевской. Сейчас решаем текущие задачи. Буду держать в курсе. У человека паника, поскольку она без связи и, к сожалению, не может получить оперативно никакой информации. Адвокат есть, — написал Кононов.

Также сегодня в Санкт-Петербурге сотрудники силовых ведомств провели обыск в квартире журналистки Sota.vision Виктории Арефьевой, в рамках которого выломали дверь. Расследование проходит в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение о теракте).

Уточняется, что в квартиру сотрудники правоохранительных органов смогли попасть около семи утра. У журналистки изъяли флеш-карты и телефон, а у ее матери ноутбук. Саму Арефьеву увезли на допрос в местное отделение полиции. До этого Викторию неоднократно задерживали во время выполнения редакционных заданий на политических мероприятиях.

Проходят обыски у активистов движения «Весна» Евгении Затеевой и Валентины Хорошениной. Ранее организация призывала россиян к участию в несанкционированных акциях.