Стало известно, какие породы собак популярны у жителей Петербурга

Любители собак в Санкт-Петербурге стали всё чаще заводить джек-рассел-терьеров, пинчеров и цвергшнауцеров в качестве питомцев, рассказала «Невским Новостям» кинолог Ирина Ефимова. По её словам, мода на миниатюрных собак постепенно уходит в прошлое, несмотря на то что они всё ещё популярны.

Хочется всегда верить, что люди заводят джек-рассел-терьеров, пинчеров и цвергшнауцеров осознанно. Это рабочие собаки, их нужно дрессировать, воспитывать, с ними надо заниматься, их нельзя посадить на подушку и верить, что всё будет хорошо. Все эти собаки — охотники. Им надо куда-то девать энергию, которая присуща охотничьим собакам, чтобы эта энергия уходила во благо, — подчеркнула Ефимова.

Она добавила, что сейчас многие жители Северной столицы предпочитают заводить себе корги. По словам кинолога, эта пастушья собака является хорошим партнёром и удобна в содержании, к тому же из-за коротких лап многие считают их очень милыми.

Кроме того, жители Санкт-Петербурга всё чаще заводят себе шпицев и папильонов. Кинолог уверяет, что за такими маленькими собаками очень удобно ухаживать в городе.

Раньше маленькие собаки были предметом роскоши, а сейчас они у каждого второго, это понятно, они удобны в содержании, уходе и кормлении. В городе маленькая собака — это намного легче, — резюмировала Ефимова.

Ранее ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина посоветовала обращаться за помощью к кинологам при выборе собаки из приюта. По её словам, также необходимо требовать ветеринарный паспорт животного, хотя бешенства опасаться не стоит: больную собаку в учреждение бы не взяли.