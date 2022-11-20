В Самаре «коктейлями Молотова» забросали салон ритуальных услуг SHOT: женщина погибла при поджоге салона ритуальных услуг в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре двое человек бросили в салон ритуальных услуг бутылки с зажигательной смесью, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, в здании разгорелся пожар, в котором погибла сотрудница похоронного бюро.

Как пишет SHOT, ЧП произошло 20 ноября около 03:00 на улице Авроры. Мужчины бросили «коктейли Молотова» в окно. Огонь быстро распространился и охватил 200 квадратных метров. Спасатели тушили пожар около семи часов. По данным канала, в момент поджога в здании находились 31-летняя кассир и 59-летний охранник.

Мужчину, по информации канала, госпитализировали с ожогом 50% тела, а женщина погибла. Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут поджигателей.

Ранее в Ижевске мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции № 2. При задержании он ранил ножом двух сотрудников патрульно-постовой службы. По данным СМИ, нападение на полицейский участок совершил 25-летний Рустам Мамедов. В рюкзаке у него было обнаружено еще четыре заготовленных «коктейля Молотова».