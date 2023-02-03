Полиция проверит блогера из-за «нездорового интереса» к поездам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция проверит блогера из Подмосковья из-за найденного у него архива фотографий и видео поездов, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Компания РЖД передала полиции досье на фотографа, так как он проявляет «нездоровый интерес» к железнодорожным объектам, задействованным в том числе в перевозке военных грузов. Железнодорожники попросили правоохранителей провести в отношении блогера проверку и выяснить, причастен ли он к экстремистским организациям и участвовал ли он во вмешательствах в транспортную систему в 2022 году.

Поводом для обращения РЖД в полицию стала съемка, которую блогер проводил в Сергиево-Посадском районе у железнодорожных путей, ведущих к военному объекту 12-го Главного управления Минобороны. Сотрудники компании тогда досмотрели мужчину и нашли у него архив фото и видео с поездами, станциями и путями Курского направления. Это заставило их подозревать фотографа в причастности к двум случаям вмешательства в транспортную систему, ведущую к этому объекту Минобороны. У блогера тогда выписали паспортные данные и взяли телефон.

В РЖД напомнили, что в мае 2022 года «боевая организация анархо-коммунистов» разобрала рельсовый стык и частично развела рельсы на данном участке железной дороги, а в августе неизвестные сняли больше 50 болтов, соединяющих рельсы, в том же месте.

Сотрудники ФСБ ранее задержали троих подростков, которые повредили железнодорожные пути в Московской области. В региональном управлении ведомства сообщили, что восьмиклассники сделали это по заданию кураторов из мессенджера Telegram.