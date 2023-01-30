В Подмосковье задержали троих подростков, устроивших диверсию на ж/д путях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали троих подростков, которые повредили железнодорожные пути в Московской области. Как сообщили ТАСС в региональном управлении ведомства, восьмиклассники сделали это по заданию кураторов из мессенджера Telegram.

УФСБ России по Москве и Московской области совместно с сотрудниками ЛУ МВД России на станции Москва — Курская пресечена противоправная деятельность трех несовершеннолетних жителей Чехова, повредивших объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления, — сообщили в УФСБ.

Задержанные являются жителями подмосковного Чехова. По данным ФСБ, неизвестные лица связались с подростками в Telegram и предложили заплатить за повреждение железнодорожных путей. В мессенджере молодые люди получили инструкции, после чего выполнили поручение, засняв процесс на видео для подтверждения.

Решается вопрос о привлечении подростков к уголовной ответственности. Им грозит ст. 205 УК РФ «Террористический акт» или ст. 281 УК РФ «Диверсия», за которые предусмотрена уголовная ответственность от 10 лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для достигших 14-летнего возраста.

Ранее в Красноярском крае полицейские задержали пятерых подозреваемых в поджогах на железной дороге. Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте от 17 до 22 лет. Им грозит до 20 лет лишения свободы за диверсию, совершенную организованной группой.