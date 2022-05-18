В РСТ оценили вероятность оттока туристов из Крыма

В летний период в Крыму не предвидится оттока туристов, так как из-за небольшого снижения спроса цены у туроператоров стали гораздо ниже, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он подчеркнул в беседе с Lenta.ru, что главной проблемой остаётся доставка туристов на полуостров.

На майские праздники в Крым прибыло 333 тысячи человек. Это на 10 процентов больше чем в доковидный период, то есть в 2019 году, и несколько ниже чем в прошлом году, — рассказал Барзыкин.

По его мнению, ситуация с туризмом в Крыму сложилась достаточно удачно в условиях отсутствия авиаперевозок. Барзыкин отметил, что около 30% туристов выбирали самолёты в качестве способа транспортировку до Крыма. Закрытие близлежащих аэропортов негативно повлияло на турпоток, однако эту проблему удалось удачно компенсировать увеличением количества железнодорожных перевозок, резюмировал Барзыкин.

Ранее стало известно, что гостевые дома и небольшие гостиницы в Крыму могут не открыться этим летом из-за падения спроса на отдых среди россиян. Отельеры принимают в расчёт сокращение до 40% прогнозируемой загрузки на лето.